Le tribunal rabbinique valide le retour au judaïsme de trois mineurs après l’accord de leur père musulman depuis sa prison

Le tribunal rabbinique de Jérusalem a approuvé dimanche le retour au judaïsme de trois mineurs de moins de 16 ans, à l'issue d'une procédure inhabituelle rendue possible grâce au consentement de leur père musulman, exprimé lors d'une audience organisée en visioconférence depuis la prison où il est détenu.

L'audience a été organisée en coordination avec l'administration pénitentiaire israélienne afin de permettre au père de participer à la procédure. Son accord était indispensable pour officialiser le changement de statut religieux des enfants dans les registres israéliens.

Cette décision intervient après que leur mère a elle-même achevé son retour au judaïsme. Depuis plusieurs années, la famille est accompagnée par Yad L'Achim, une organisation orthodoxe israélienne qui soutient les femmes juives et leurs enfants confrontés à des situations familiales complexes.

Le jugement met un terme à plusieurs années de démarches administratives et religieuses. Les trois enfants pourront désormais être officiellement enregistrés comme juifs en Israël.

Cette affaire illustre les procédures particulières que peuvent connaître les tribunaux rabbiniques israéliens dans les dossiers mêlant droit de la famille, statut personnel et conversion ou retour au judaïsme.