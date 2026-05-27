Les avions américains quitteront Ben Gourion en cas d’accord avec l’Iran

Israël a été informé que l’ensemble des avions militaires américains stationnés à l"aéroport Ben Gourion quitteront le territoire israélien dans les 72 heures suivant la signature d’un éventuel accord entre États-Unis et Iran sur la fin des hostilités, selon des informations révélées par la chaîne israélienne N12.

D’après ces informations, la flotte américaine — notamment les avions ravitailleurs déployés ces dernières semaines — serait redéployée vers des bases militaires en Europe. Les appareils resteraient toutefois en état d’alerte et pourraient revenir rapidement en Israël si les combats avec l’Iran reprenaient.

Cette décision intervient alors que les autorités israéliennes cherchent à rétablir une activité normale à l’aéroport Ben Gourion, fortement perturbée par la présence militaire américaine.

La ministre israélienne des Transports Miri Regev avait adressé mardi une lettre urgente au Premier ministre Benjamin Netanyahou, au ministre de la Défense Israel Katz et aux responsables sécuritaires israéliens pour demander le départ immédiat des appareils américains.

Selon elle, leur présence provoque « un véritable siège opérationnel » du trafic civil israélien, alors même que plusieurs compagnies aériennes étrangères commencent progressivement à reprendre leurs vols vers Israël.

Dans son courrier, Miri Regev affirme que les parkings de l’aéroport sont saturés, que les capacités d’accueil ont été fortement réduites et que cette situation risque de provoquer des dommages économiques et stratégiques durables pour l’aviation civile israélienne.

Le ministère israélien des Transports estime que les avions américains pourraient être transférés vers différentes bases de l’armée de l’air israélienne sans compromettre la coopération militaire avec Washington ni les capacités opérationnelles américaines dans la région.