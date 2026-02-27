Les États-Unis autorisent le départ de personnels non essentiels d’Israël "dès aujourd’hui"

L’ambassade des États-Unis à Jérusalem a confirmé vendredi l’autorisation donnée aux employés non essentiels de la mission diplomatique et à leurs familles de quitter Israël, sur fond de tensions sécuritaires croissantes. Dans un communiqué, la représentation américaine invite également ses ressortissants à reconsidérer tout déplacement vers Israël et à envisager un départ tant que des vols commerciaux restent disponibles.

https://x.com/i/web/status/2027312031133499902 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le message précise que, en fonction de l’évolution de la situation et sans préavis, l’ambassade pourrait restreindre davantage les déplacements du personnel américain et de leurs proches vers certaines zones du pays, notamment la Vieille Ville de Jérusalem et la Judée-Samarie.

Selon le New York Times, l’ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, a adressé un courriel interne aux employés, les exhortant à quitter le pays sans attendre s’ils le souhaitent. "Ceux qui veulent partir, qu’ils le fassent aujourd’hui", aurait-il écrit, encourageant le personnel à prendre place sur tout vol disponible afin de sortir d’Israël au plus vite, quitte à organiser ensuite leur retour vers Washington.

Dans le même contexte régional tendu, le Canada a appelé ses citoyens à quitter l’Iran. Ottawa met en garde contre une possible reprise rapide des hostilités, parfois sans avertissement préalable, et recommande à ses ressortissants de s’assurer que leurs documents de voyage sont en règle et de prévoir des provisions suffisantes en cas de besoin de mise à l’abri.