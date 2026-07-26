Les ex-otages Keith et Aviva Siegel vont devenir grands-parents

Après de longs mois marqués par la captivité et l'incertitude, la famille Siegel a vécu un moment de bonheur. Shir Siegel, fille des anciens otages Keith et Aviva Siegel, a partagé sur les réseaux sociaux une vidéo montrant l'instant où elle annonce à ses parents qu'ils vont devenir grands-parents.

Keith et Aviva Siegel avaient été enlevés à leur domicile du kibboutz Kfar Aza lors du massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre 2023, avant d'être emmenés dans la bande de Gaza. Aviva avait été libérée après 51 jours de captivité, dans le cadre du premier accord d'échange d'otages en novembre 2023. Keith, lui, était resté prisonnier jusqu'à sa libération en février 2025.

À son retour, Aviva avait témoigné des conditions particulièrement éprouvantes de sa détention, tandis que leur fille Shir était devenue l'une des figures de la mobilisation en faveur de la libération des otages encore retenus à Gaza.

Dans une publication accompagnant la vidéo, Shir confie avoir longtemps rêvé de cet instant : « Dans mes jours les plus sombres et les plus effrayants, j'imaginais exactement ce moment. Je ne peux même pas décrire à quel point j'ai attendu de pouvoir leur offrir ce cadeau. »

La vidéo montre Keith et Aviva découvrant avec émotion qu'ils vont devenir grands-parents, un moment particulièrement symbolique après une période où l'idée même de pouvoir être réunis en famille semblait incertaine.

« Une joie immense et une gratitude infinie pour ce miracle », conclut Shir Siegel.