Les grands-parents de Theodor Herzl réinhumés à Jérusalem, 77 ans après leur petit-fils

Les dépouilles de Shimon Leib Herzl et de Rivka Herzl, les grands-parents de Theodor Herzl, ont été réinhumées mercredi sur le mont Herzl, à Jérusalem, aux côtés de leur petit-fils. La cérémonie d’État s’est tenue exactement 77 ans après le transfert en Israël de la dépouille du fondateur du sionisme politique, le 5 août 1949.

Les restes du couple avaient été exhumés la semaine dernière du cimetière juif de Zemun, près de Belgrade, en Serbie, au terme d’une procédure menée conformément aux exigences religieuses et juridiques locales. L’opération a mobilisé des représentants de l’Organisation sioniste mondiale, du ministère israélien des Affaires étrangères et de ZAKA. Les dépouilles ont ensuite été placées dans des cercueils spécialement conçus pour leur transport vers Israël.

Le transfert est l’aboutissement de quatre années de démarches diplomatiques et politiques destinées à obtenir les autorisations nécessaires. Les responsables de l’Organisation sioniste mondiale ont présenté cette réinhumation comme l’accomplissement d’un souhait de Theodor Herzl, qui voulait que les membres de sa famille reposent en Terre d’Israël après la création d’un État juif.

Lors de la cérémonie, le président Isaac Herzog a souligné l’influence des grands-parents de Herzl sur la formation de sa pensée. Il a notamment évoqué Shimon Leib Herzl, responsable de synagogue, qui aurait été marqué par les idées du rabbin Yehuda Alkalai, l’un des précurseurs du sionisme.

"Les rêves ne se transmettent pas par écrit. Ils se transmettent autour de la table du shabbat", a déclaré Isaac Herzog. Selon lui, la présence des descendants des familles Alkalai et Herzl au premier Congrès sioniste de Bâle, en 1897, n’était pas le fruit du hasard, mais celui d’une tradition transmise de génération en génération.

"Tout le monde ne fonde pas un État, mais chacun peut porter une vision jusque chez lui et la placer sur la table familiale", a ajouté le président israélien.

L’Organisation sioniste mondiale a salué "un cercle historique qui se referme", tandis que ZAKA a qualifié l’opération de mission nationale et morale menée avec le plus grand respect.