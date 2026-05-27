Moshe Gafni appelle les élus orthodoxes à suspendre toute coopération avec la police

Cette nouvelle escalade illustre les tensions grandissantes autour de l’enrôlement des orthodoxes dans Tsahal, en pleine guerre régionale.

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Le chef du parti orthodoxe ashkénaze Degel HaTorah, Moshé Gafni
Le chef du parti orthodoxe ashkénaze Degel HaTorah, Moshé GafniYonatan Sindel/Flash90

Moshe Gafni, chef du parti Degel HaTorah, a demandé aux représentants haredim dans les collectivités locales de cesser toute coopération avec la police israélienne après l’arrestation de plusieurs réfractaires au service militaire.

Dans une lettre adressée aux élus de son parti, Gafni affirme qu’il ne faut pas devenir « complices » d’atteintes portées « à la Torah et à ceux qui l’étudient ».

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Il appelle ainsi à suspendre toute collaboration avec la police israélienne, y compris avec les unités de police municipale, jusqu’à nouvel ordre.

Cette décision intervient après un changement de politique annoncé par la police israélienne concernant les orthodoxes refusant la conscription.

Le chef de la police israélienne, Danny Levy, a récemment ordonné aux policiers d’interpeller les réfractaires au service militaire et de les remettre ensuite à la police militaire.

Selon la faction orthodoxe radicale dite « Jérusalem », trois étudiants de yeshiva ont été arrêtés durant la nuit pour refus de conscription.

À la suite de ces arrestations, des militants haredim ont manifesté près du domicile du responsable sécuritaire de la prison militaire de Neve Tzedek, près de Beit Lid.

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