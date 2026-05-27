Tsahal annonce une hausse record du recrutement des soldats orthodoxes

Tsahal a annoncé une hausse significative du recrutement de soldats issus de la communauté orthodoxe lors du cycle d’enrôlement d’avril-mai 2026, avec un record historique de combattants intégrés dans les unités militaires.

Selon les chiffres publiés par l’armée israélienne, 433 recrues orthodoxes ont rejoint Tsahal durant cette période, dont 272 soldats combattants — un niveau inédit pour ce type de recrutement.

L’armée précise qu’il s’agit d’une augmentation d’environ 24 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Le bataillon Hashmonaïm, spécialement conçu pour accueillir des soldats orthodoxes tout en respectant leur mode de vie religieux, a lui aussi atteint un record avec 96 combattants actuellement en formation.

Tsahal affirme que les programmes d’entraînement ouverts après ce cycle de recrutement constituent les plus importants observés depuis trois ans.

Dans un communiqué, l’armée souligne poursuivre ses efforts afin d’élargir l’intégration des orthodoxes dans ses rangs, tout en maintenant des cadres adaptés aux exigences religieuses de cette population : alimentation casher stricte, séparation hommes-femmes et rythmes compatibles avec la pratique religieuse.

Le général de brigade Shay Tayeb, chef de la division du soutien au personnel, a salué « l’engagement » des nouvelles recrues, qualifiées de « pionniers au sein de leurs familles et de leurs communautés ».

Selon lui, cette hausse du recrutement reflète à la fois les besoins opérationnels croissants de l’armée israélienne et la capacité grandissante de Tsahal à intégrer des soldats orthodoxes « tout en préservant pleinement leur mode de vie ».

Malgré cette progression, l’armée israélienne reconnaît que ses besoins restent largement supérieurs aux effectifs actuellement recrutés.

Dans un contexte sécuritaire particulièrement tendu depuis le 7 octobre 2023 et les différents fronts ouverts dans la région, Tsahal insiste sur la nécessité de continuer à élargir la mobilisation de toutes les composantes de la société israélienne.