Gadi Eisenkot défend l’enrôlement des orthodoxes

Le chef du parti Yashar, Gadi Eisenkot, a réaffirmé son soutien à l’enrôlement des orthodoxes dans l’armée israélienne, tout en plaidant pour une approche « réaliste » permettant à une minorité d’étudiants en yeshiva de continuer leurs études religieuses.

Lors d’une conférence consacrée aux kibboutz en Israël, l’ancien chef d’état-major a estimé que « tous les haredim doivent servir », tout en proposant qu’environ 3 % des meilleurs étudiants des yeshivot bénéficient d’exemptions, à l’image des sportifs ou musiciens d’élite.

Gadi Eisenkot a également dénoncé la situation actuelle, évoquant « 37 000 déserteurs et 45 000 réfractaires » au service militaire dans un contexte de guerre prolongée.

« Nous avons besoin d’un plan réaliste », a-t-il déclaré, critiquant les responsables politiques qui, selon lui, « parlent beaucoup mais n’ont pas fait avancer d’un millimètre l’enrôlement des orthodoxes ».

L’ancien général a par ailleurs confirmé maintenir des discussions avec plusieurs responsables politiques, y compris au sein du Likoud, afin de « raccourcir les jours de ce mauvais gouvernement », en référence à la coalition dirigée par Benjamin Netanyahou.

Selon Channel 12, Eisenkot aurait récemment rencontré Moshe Gafni, chef du parti Degel HaTorah, après des tensions croissantes entre les partis haredim et le bloc de Netanyahou autour de la question du service militaire.

Ses positions ont provoqué des critiques au sein même du camp anti-Netanyahou, notamment après avoir laissé entendre qu’il pourrait siéger dans une coalition incluant des partis orthodoxes.

Malgré les attaques, Eisenkot assume sa stratégie de dialogue. « Le fait que partenaires et adversaires me considèrent comme naïf joue en ma faveur », a-t-il affirmé.