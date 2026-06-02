Netanyahou au nouveau chef du Mossad : "Le régime iranien ne menacera plus notre existence"

Lors de la cérémonie de passation de pouvoir à la tête du Mossad, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a affirmé que la lutte contre l’Iran demeurait l’une des priorités stratégiques d’Israël, déclarant que "le régime iranien, dont la fin est inéluctable, ne menacera plus notre existence".

S’exprimant à l’occasion de l’entrée en fonction de Roman Gofman comme 14e directeur du Mossad, Benjamin Netanyahou a salué le parcours personnel et professionnel de son nouveau chef du renseignement. Né en Biélorussie, Gofman a immigré en Israël à l’âge de 14 ans avec sa famille et s’est installé à Ashdod. Le Premier ministre a évoqué son ascension "à force de travail et de détermination", rappelant notamment son passé de boxeur dans sa jeunesse.

Netanyahou a également souligné les qualités qui, selon lui, ont conduit à sa nomination : sa capacité d’apprentissage, sa vision stratégique, son attention aux détails et son aptitude à sortir des schémas traditionnels pour identifier les faiblesses de l’adversaire. Il a rappelé qu’avant même sa nomination à la tête du Mossad, Roman Gofman s’était distingué par son appel à "laisser Tsahal gagner" et par sa volonté constante de promouvoir une culture de la victoire.

Le chef du gouvernement a insisté sur le rôle central que continuera de jouer le Mossad dans la campagne menée contre la République islamique d’Iran. "Nous ne permettrons pas au régime iranien de faire reculer les acquis obtenus. Nous ne lui permettrons pas d’obtenir l’arme nucléaire ni de menacer notre existence", a-t-il déclaré.

Dans l’un des passages les plus marquants de son discours, Benjamin Netanyahou a affirmé que "ce régime de terreur est destiné à disparaître du monde, et nous l’aiderons à atteindre cet objectif". Il a ajouté qu’Israël veillerait à ce que l’Iran ne puisse plus menacer l’État hébreu "avec des armes nucléaires ou des milliers de missiles balistiques meurtriers".

Le Premier ministre a conclu en présentant cette mission comme une directive stratégique pour le nouveau directeur du Mossad et l’ensemble de ses agents, appelés à rester "à l’avant-garde" de la lutte contre les menaces iraniennes.