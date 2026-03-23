Ofer Moskovitz, tué dimanche à Misgav Am : Tsahal reconnaît une erreur de tir

L’armée israélienne a reconnu que le civil israélien tué mercredi dans le nord du pays avait été victime de tirs amis, et non d’une attaque du Hezbollah comme initialement envisagé. Selon les conclusions d’une enquête interne menée par Tsahal, Ofer Moskovitz, 60 ans, a été mortellement touché à Misgav Am par des obus d’artillerie israéliens destinés à appuyer des opérations militaires en cours dans le sud du Liban.

L’enquête, supervisée notamment par le chef du commandement nord, le général de division Rafi Milo, a mis en évidence de graves dysfonctionnements opérationnels. L’armée évoque plusieurs erreurs dans la planification et l’exécution des tirs, précisant que les obus ont été tirés selon un angle incorrect et en violation des procédures en vigueur. Au total, cinq projectiles ont atteint la zone de Misgav Am au lieu des positions ennemies visées.

Le général Rafi Milo a qualifié l’incident de "très grave", soulignant que la victime a été touchée lors d’une opération censée protéger les forces israéliennes. Tsahal a indiqué avoir informé la famille de la victime et exprimé ses regrets, adressant ses condoléances à ses proches ainsi qu’à la communauté locale.

L’armée a également annoncé l’ouverture d’une enquête complémentaire, dont les conclusions seront présentées "en toute transparence" à la famille puis au public.