OpenAI déploie sa plateforme d'IA médicale à Sheba, une première mondiale hors des États-Unis

Le centre médical Sheba, situé à Ramat Gan, a conclu un partenariat stratégique avec OpenAI afin de déployer ses modèles d’intelligence artificielle spécialisés dans la santé. Selon Calcalist, l’établissement devient ainsi le premier hôpital hors des États-Unis à accéder à cette gamme d’outils médicaux.

L’accord a été signé par l’intermédiaire d’ARC, le centre d’innovation de Sheba. Il permettra aux équipes médicales israéliennes d’utiliser des plateformes sécurisées destinées à accompagner la prise de décision clinique, l’élaboration de plans de traitement et la recherche médicale.

Les médecins pourront notamment soumettre des descriptions de cas et obtenir des références vers des études, des revues scientifiques et des publications médicales pertinentes. Chaque réponse devra être accompagnée de sources, de dates de publication et de références permettant aux professionnels de vérifier les éléments proposés.

Le partenariat prévoit également l’intégration des protocoles de soins, des procédures internes et des documents de référence de Sheba dans les modèles. L’objectif est d’adapter les recommandations aux pratiques de l’hôpital, au système de santé israélien et aux besoins spécifiques des patients.

Certaines équipes de Sheba auront par ailleurs un accès anticipé aux nouveaux modèles développés par OpenAI et pourront participer à différentes phases de leur conception. Des applications internes devraient également être créées afin d’intégrer ces outils au travail quotidien des médecins et des chercheurs.

L’intelligence artificielle pourra aussi être utilisée pour alléger les tâches administratives, automatiser une partie de la documentation médicale et améliorer l’efficacité des services hospitaliers.

Ce projet complète plusieurs solutions déjà utilisées à Sheba, notamment des systèmes d’analyse automatisée de l’imagerie médicale et une plateforme capable de documenter et de résumer les examens réalisés aux urgences.

« Le secteur de la santé est l’un des domaines dans lesquels l’intelligence artificielle peut avoir le plus d’impact », a déclaré OpenAI, se félicitant de cette coopération avec l’établissement israélien.