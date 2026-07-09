Perturbations sur les trains jusqu’à samedi soir

La compagnie Israel Railways a annoncé des changements temporaires et importants dans la circulation des trains à partir de ce jeudi et jusqu’à samedi soir, 11 juillet, en raison de travaux d’infrastructure et de sécurité dans la zone de Kfar Habad.

Les gares de Kfar Habad et Lod Ganei Aviv seront temporairement fermées au public. Les lignes régulières entre Lod et Tel-Aviv ne fonctionneront pas normalement pendant la durée des travaux.

Le retour complet à la normale est prévu dimanche 12 juillet.

Plusieurs lignes seront exploitées en deux tronçons. Les trains Beer Sheva-Nahariya et Beer Sheva-Karmiel circuleront entre Beer Sheva Centre et Lod, puis entre Tel-Aviv HaHagana et Nahariya ou Karmiel. Les voyageurs à destination ou en provenance de Beer Sheva sont invités à privilégier la ligne ouest, via Sderot et Netivot, qui fonctionnera normalement.

La ligne Ashkelon-Binyamina sera également scindée, tout comme la ligne Beit Shemesh-Netanya vendredi et samedi soir. La ligne Rehovot-Netanya ne circulera qu’entre Tel-Aviv Savidor Centre et Netanya.

Un service direct spécial sera mis en place entre Lod et Tel-Aviv Savidor Centre, à raison d’un train par heure dans chaque direction. Des navettes gratuites seront également déployées entre les gares fermées.

Israel Railways recommande aux voyageurs d’anticiper leur arrivée en gare et d’envisager d’autres solutions de transports publics.