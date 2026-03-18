Reprise progressive du trafic ferroviaire à Tel Aviv après l'impact à la gare Savidor

Le trafic ferroviaire a repris progressivement mercredi matin à la gare de Tel Aviv Savidor Centre, quelques heures après les dégâts causés par des débris de missile lors d’une attaque iranienne dans la nuit. La compagnie Israel Railways a annoncé une reprise du service à partir de 6h00, y compris dans la gare touchée, après une mobilisation nocturne des équipes techniques pour réparer les infrastructures endommagées.

Des perturbations subsistent toutefois sur certaines lignes. La liaison entre Jérusalem Yitzhak Navon et Herzliya est temporairement limitée au tronçon entre Jérusalem et l’aéroport Ben Gourion. Les voyageurs peuvent néanmoins effectuer une correspondance pour rejoindre leurs destinations finales. Les autres lignes du réseau fonctionnent normalement.

Dans un communiqué, la compagnie a indiqué que les travaux se poursuivaient sur place, ce qui affecte encore l’aspect de la station, tout en appelant les usagers à consulter les mises à jour en ligne avant leurs déplacements.

Ces perturbations interviennent après une nuit marquée par des tirs massifs de missiles iraniens visant plusieurs régions d’Israël. L’une des frappes a touché un immeuble à Ramat Gan, où un couple de septuagénaires a été tué. Selon les premières informations, les victimes, qui se déplaçaient avec un déambulateur, n’ont pas réussi à atteindre un abri à temps.