« Quel pays accepterait cela ? » : Gideon Saar défend les opérations israéliennes contre le Hezbollah

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a affirmé que le Hezbollah avait lancé plus de 7 000 roquettes, missiles et drones contre Israël depuis le mois de mars, lors d’une intervention devant des gouverneurs et maires étrangers réunis à Tel Aviv dans le cadre du salon international MUNI EXPO.

Évoquant les discussions en cours entre Israël et le Liban sous médiation américaine, Saar a estimé que les différends entre les deux pays se limitaient à quelques points frontaliers pouvant être résolus rapidement.

« Nous n’avons pas de véritable différend avec le gouvernement libanais. Nous avons un ennemi commun : le Hezbollah », a-t-il déclaré.

Le chef de la diplomatie israélienne a accusé l’organisation chiite d’avoir ouvert les hostilités après avoir reçu des instructions de Téhéran, établissant un parallèle avec l’attaque lancée contre Israël le 8 octobre 2023 au lendemain du massacre perpétré par le Hamas.

Selon lui, la réalité sécuritaire à laquelle Israël est confronté est largement sous-estimée à l’étranger.

« Imaginez que vos villes soient attaquées de cette manière. Quel pays accepterait cela sans agir pour rétablir la sécurité de ses citoyens ? », a-t-il lancé à son auditoire.

Ces déclarations interviennent alors que les négociations entre Israël et le Liban se poursuivent à Washington, sur fond de discussions régionales plus larges impliquant les États-Unis et l’Iran.