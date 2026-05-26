Scandale de Sde Teiman : Tsahal limoge l’ex-procureure militaire

Le chef d’état-major de Tsahal, Eyal Zamir, a décidé de limoger officiellement l’ancienne procureure générale militaire Yifat Tomer-Yerushalmi en raison de son implication dans l’affaire des fuites de Sde Teiman, a annoncé l’armée israélienne.

Selon Tsahal, Zamir avait suspendu Tomer-Yerushalmi dès l’apparition des soupçons à son encontre. L’armée évoque désormais « la gravité des faits présumés et des suspicions » pour justifier son renvoi définitif, alors qu’une procédure pénale est toujours en cours.

Cette décision entraîne également la perte des avantages financiers habituellement accordés aux officiers supérieurs à la fin de leur service militaire. Tsahal précise en outre que le chef d’état-major estime qu’une rétrogradation pourrait être envisagée une fois les procédures judiciaires terminées et les faits définitivement établis.

L’affaire dite de « Sde Teiman » porte sur la fuite d’images de vidéosurveillance montrant de présumés abus commis par des soldats israéliens contre un détenu palestinien dans le centre de détention militaire de Sde Teiman. Le scandale avait pris une ampleur majeure fin octobre 2025 lorsque Tomer-Yerushalmi, chargée de superviser l’enquête, était devenue elle-même la principale suspecte dans la fuite des images.

Elle avait ensuite démissionné de son poste et reconnu avoir transmis les vidéos. Les enquêteurs la soupçonnent également d’avoir simulé une tentative de suicide afin de se débarrasser de son téléphone portable en le jetant à la mer pour faire disparaître des preuves numériques liées aux fuites et à leur dissimulation présumée.

Les poursuites contre les cinq réservistes accusés d’avoir maltraité le détenu palestinien ont finalement été abandonnées. Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a été informé de la décision prise par le chef d’état-major.