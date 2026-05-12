Scandale Polymarket : un officier israélien accusé d’avoir risqué la sécurité de pilotes pour de l’argent

Un officier de l’armée de l’air israélienne a été inculpé lundi pour avoir prétendument utilisé des informations liées à des opérations militaires afin de parier sur la plateforme Polymarket.

Le parquet a demandé son maintien en détention jusqu’à la fin de l’enquête. Le tribunal a rejeté la demande de l’officier, qui souhaitait être placé en résidence surveillée plutôt qu’en prison.

Selon l’accusation, l’officier aurait montré qu’il était prêt à « vendre des informations pour des avantages financiers », au risque de mettre en danger des pilotes de l’armée de l’air israélienne et des opérations militaires.

Le juge chargé de l’affaire a estimé qu’il ne s’agissait pas seulement d’une histoire de paris, mais d’une série d’actes graves motivés par la recherche d’adrénaline et de gain financier, au mépris des conséquences et des normes morales les plus élémentaires.

Le tribunal a souligné que la décision de maintenir l’officier en détention ne reposait pas seulement sur la gravité de l’infraction, mais surtout sur la vente présumée d’informations classifiées et sur le danger que cela pourrait représenter pour Israël si de tels faits se reproduisaient.

Pour sa défense, l’officier a affirmé ne pas avoir compris la gravité de ses actes, soutenant que ce type de paris serait répandu au sein de l’armée de l’air israélienne.

« Toute l’armée de l’air israélienne est impliquée dans les paris », a-t-il affirmé.

Le tribunal a estimé que cette déclaration n’était pas directement pertinente pour son dossier, mais qu’elle devait faire l’objet d’une enquête séparée au sein de l’armée.

Depuis le début de l’année, plusieurs affaires ont impliqué des soldats ou responsables de Tsahal ayant accès à des informations sensibles et soupçonnés de les avoir utilisées pour obtenir des gains financiers.

En février, un civil israélien et un réserviste de Tsahal avaient déjà été inculpés pour avoir exploité des informations militaires classifiées afin de placer des paris sur Polymarket.