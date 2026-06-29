Smotrich affirme qu'Israël est prêt à créer trois nouvelles localités juives dans le nord de Gaza

Le projet attend désormais l'approbation du Premier ministre.

En visite à Sdérot, le ministre israélien des Finances a annoncé que l'Autorité des implantations du ministère de la Défense avait finalisé les travaux préparatoires en vue de la création de trois nouvelles localités juives dans le nord de la bande de Gaza.

Selon lui, les plans sont prêts et leur mise en œuvre pourrait commencer immédiatement dès que le Premier ministre donnera son accord politique.

Le ministre a estimé que cette initiative constitue une étape essentielle pour renforcer durablement la sécurité des habitants du sud d'Israël. Il a affirmé que Tsahal contrôle actuellement près de 70 % de la bande de Gaza et a appelé à poursuivre les opérations militaires jusqu'à la défaite du Hamas.

« Nous devons achever la conquête du reste du territoire, vaincre le Hamas et établir une ceinture de communautés juives qui servira de zone de sécurité pour Sdérot et les localités de l'enveloppe de Gaza. Là où il n'y a pas d'implantation, il n'y a pas de sécurité. Nous ne reviendrons pas à la réalité d'avant le 7 octobre », a-t-il déclaré.

Présent à ses côtés, le maire de Sdérot, Alon Davidi, a salué cette annonce. Il a estimé que la poursuite des opérations militaires jusqu'à la disparition de la menace constituait la condition indispensable au retour durable de la sécurité pour les habitants de la région.