Près de trois Israéliens sur quatre redoutent un nouveau 7-Octobre (sondage)

Près de trois Israéliens sur quatre craignent qu’une attaque d’ampleur similaire à celle du 7 octobre 2023 puisse se reproduire, selon un sondage diffusé vendredi par Channel 12. Au total, 74 % des personnes interrogées estiment qu’un nouveau scénario comparable reste possible, contre 20 % qui ne partagent pas cette inquiétude, tandis que 6 % sont sans opinion.

L’attaque menée par le Hamas le 7 octobre 2023 avait fait 1.200 morts en Israël et conduit à l’enlèvement de 251 otages, déclenchant les guerres menées par Israël contre le Hamas à Gaza, ainsi que des opérations au Liban, en Syrie et en Iran.

Interrogés sur l’évolution de la situation sécuritaire depuis cette attaque, 33 % des sondés jugent qu’elle s’est détériorée, 33 % estiment au contraire qu’elle s’est améliorée, 27 % considèrent qu’elle n’a pas changé et 7 % ne se prononcent pas.

Le sondage révèle également qu’une majorité d’Israéliens souhaite faire toute la lumière sur les défaillances ayant conduit au massacre. 66 % des personnes interrogées se disent favorables à la création d’une commission d’enquête d’État, dont les membres seraient désignés par le président de la Cour suprême, contre 25 % qui s’y opposent.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou rejette toutefois cette option, estimant que le pouvoir judiciaire est biaisé à son encontre. Il plaide pour une commission à caractère politique chargée d’enquêter sur les événements du 7 octobre.

L’enquête a été réalisée par l’institut Midgam en coopération avec iPanel pour Channel 12. La chaîne n’a pas communiqué la taille de l’échantillon ni la marge d’erreur du sondage.