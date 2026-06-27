Près de trois Israéliens sur quatre redoutent un nouveau 7-Octobre (sondage)
Une large majorité réclame également une commission d'enquête d'État pour faire la lumière sur les défaillances ayant précédé le massacre.
Près de trois Israéliens sur quatre craignent qu’une attaque d’ampleur similaire à celle du 7 octobre 2023 puisse se reproduire, selon un sondage diffusé vendredi par Channel 12. Au total, 74 % des personnes interrogées estiment qu’un nouveau scénario comparable reste possible, contre 20 % qui ne partagent pas cette inquiétude, tandis que 6 % sont sans opinion.
L’attaque menée par le Hamas le 7 octobre 2023 avait fait 1.200 morts en Israël et conduit à l’enlèvement de 251 otages, déclenchant les guerres menées par Israël contre le Hamas à Gaza, ainsi que des opérations au Liban, en Syrie et en Iran.
Interrogés sur l’évolution de la situation sécuritaire depuis cette attaque, 33 % des sondés jugent qu’elle s’est détériorée, 33 % estiment au contraire qu’elle s’est améliorée, 27 % considèrent qu’elle n’a pas changé et 7 % ne se prononcent pas.
Le sondage révèle également qu’une majorité d’Israéliens souhaite faire toute la lumière sur les défaillances ayant conduit au massacre. 66 % des personnes interrogées se disent favorables à la création d’une commission d’enquête d’État, dont les membres seraient désignés par le président de la Cour suprême, contre 25 % qui s’y opposent.
Le Premier ministre Benjamin Netanyahou rejette toutefois cette option, estimant que le pouvoir judiciaire est biaisé à son encontre. Il plaide pour une commission à caractère politique chargée d’enquêter sur les événements du 7 octobre.
L’enquête a été réalisée par l’institut Midgam en coopération avec iPanel pour Channel 12. La chaîne n’a pas communiqué la taille de l’échantillon ni la marge d’erreur du sondage.