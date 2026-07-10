Spécial week-end | Israël mise sur le laser aéroporté pour révolutionner la défense anti-drones

Face à la multiplication des drones, des munitions rôdeuses et des menaces aériennes à bas coût, Israël franchit une nouvelle étape dans la guerre du futur. Lors du salon aéronautique du Bourget, Elbit Systems a présenté un système de laser aéroporté destiné à équiper des avions de combat et des hélicoptères afin d'intercepter les menaces… à la vitesse de la lumière.

L'objectif est de neutraliser les drones et autres cibles aériennes avant qu'elles n'atteignent leur objectif, tout en réduisant considérablement le coût des interceptions par rapport aux missiles traditionnels. Cette technologie viendrait compléter les systèmes existants, comme Iron Beam (« Faisceau de fer »), le laser terrestre israélien qui a déjà démontré son efficacité contre des dizaines de drones au cours du conflit.

Contrairement aux systèmes installés au sol, un laser embarqué peut évoluer au-dessus des nuages, modifier son altitude et contourner les contraintes de visibilité ou de relief, offrant ainsi une plus grande liberté d'action.

Elbit développe actuellement deux versions : XCalibur, destinée aux avions de chasse, et Sting, conçue pour les hélicoptères. Le principal défi consiste à maintenir un faisceau laser parfaitement stable sur une cible en mouvement alors que l'appareil porteur évolue lui-même à grande vitesse.

Israël n'est toutefois pas seul dans cette course technologique. Les États-Unis, le Royaume-Uni et la Corée du Sud investissent également dans des armes à énergie dirigée capables de détruire des drones à moindre coût.

Les experts rappellent néanmoins que le laser n'est pas une arme miracle. Son efficacité peut être réduite par les nuages, la poussière ou le brouillard, et il ne remplacera pas les missiles ou les systèmes classiques de défense aérienne. Il devrait plutôt constituer une nouvelle couche de protection au sein d'un dispositif multicouche.

Dans un champ de bataille saturé de drones, le laser aéroporté pourrait néanmoins devenir un atout majeur, grâce à sa rapidité, sa précision et son coût d'interception extrêmement faible.