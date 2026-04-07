Synagogue endommagée à Téhéran : "regrets" de Tsahal qui dit avoir visé un "haut commandant militaire"

L’armée israélienne a reconnu mardi être à l’origine d’une frappe ayant endommagé une synagogue à Téhéran, tout en affirmant que l’opération visait un haut responsable militaire iranien. Dans un communiqué, Tsahal a exprimé ses « regrets » pour les dommages collatéraux causés au lieu de culte, insistant sur le fait que la cible était « un haut commandant au sein de Khatam al-Anbiya », le commandement d’urgence des forces armées iraniennes.

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Selon des médias iraniens, la frappe a causé d’importants dégâts à la synagogue Rafi Niya, située à proximité de bâtiments résidentiels dans le centre de la capitale. Des images diffusées montrent une destruction partielle du site ainsi que des dommages dans le voisinage immédiat.

Interrogée, l’armée israélienne a souligné que l’attaque s’inscrivait dans le cadre de ses opérations contre des cibles militaires iraniennes, dans un contexte de conflit ouvert.

L’armée affirme avoir pris des mesures pour limiter les risques pour les civils, notamment par l’utilisation de munitions de précision et de moyens de surveillance aérienne. Elle précise que les résultats de l’opération font encore l’objet d’une évaluation.