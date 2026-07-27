Tamir Hayman alerte sur l'érosion du soutien américain à Israël

L'ancien chef du renseignement militaire israélien et directeur de l'Institut d'études sur la sécurité nationale (INSS), Tamir Hayman, a mis en garde contre un recul du soutien des États-Unis à Israël, estimant que cette évolution pourrait avoir des conséquences stratégiques majeures.

Intervenant lors de la Conférence sur la sécurité nationale organisée par Ynet, Yedioth Ahronoth et l'INSS, il a déclaré que le soutien bipartisan dont bénéficiait traditionnellement Israël s'affaiblissait, en particulier parmi les jeunes générations américaines. « Notre filet de sécurité contre les sanctions est en train de disparaître », a-t-il averti.

Selon Ynet, Tamir Hayman s'est appuyé sur des données qu'il juge préoccupantes : 86 % des démocrates américains de moins de 50 ans auraient aujourd'hui une opinion négative d'Israël. Ce chiffre atteindrait 56 % chez les républicains de cette tranche d'âge et dépasserait également la moitié chez les chrétiens évangéliques.

L'ancien responsable du renseignement estime que cette évolution de l'opinion publique finira par se refléter au sein des institutions américaines. « Ce sont les futurs représentants, sénateurs et membres du Congrès », a-t-il souligné, ajoutant que le soutien à la cause palestinienne progresse au sein des nouvelles générations.

S'il considère que les relations entre Israël et l'armée américaine demeurent solides, Tamir Hayman juge plus fragile le soutien politique à Washington. Il a notamment estimé qu'il était risqué de miser sur une seule personnalité. « Beaucoup en Israël parient l'avenir des relations avec les États-Unis sur Marco Rubio. C'est un pari très dangereux », a-t-il déclaré.

Abordant également la question iranienne, l'ancien chef du renseignement a estimé qu'Israël n'accepterait pas que Téhéran franchisse un certain seuil dans son programme nucléaire, sans toutefois préciser où se situerait cette limite. Selon lui, une nouvelle frappe militaire n'aurait de sens que si elle modifiait réellement la situation stratégique.

« Au final, les régimes comme celui-ci tombent toujours. La seule question est de savoir si l'Iran obtiendra l'assurance ultime des régimes autoritaires – la bombe nucléaire – avant sa chute », a-t-il conclu.