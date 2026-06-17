Terrorisme : la Knesset souhaite indemniser les victimes avec des fonds de l’Autorité Palestinienne

Le texte, présenté par le député Moshe Passal du Likoud, prévoit de geler chaque année une somme équivalente aux montants versés par l’Autorité palestinienne à la bande de Gaza l’année précédente. Ces fonds seraient ensuite destinés à indemniser les victimes d’attentats terroristes commis depuis Gaza.

La proposition a été approuvée par la commission des Affaires étrangères et de la Défense, présidée par le député Boaz Bismuth du Likoud. La première partie de la séance s’est tenue publiquement, en présence de familles endeuillées par les massacres du 7 octobre, venues soutenir l’avancement du texte. La seconde partie s’est déroulée à huis clos, avec la présentation des positions des ministères et organismes gouvernementaux concernés.

Ben Zoherman, dont le père a été assassiné au carrefour de Sha’ar HaNegev le 7 octobre, a témoigné de l’incertitude dans laquelle vit sa famille. Il a expliqué ne pas savoir où se trouve aujourd’hui le terroriste responsable de la mort de son père, ni si justice pourra un jour être rendue.

Galit Shopen, dont le frère Ziv Shopen a été assassiné au kibboutz Be’eri, a souligné qu’aucune somme ne pourrait combler le vide laissé par sa mort. Elle a toutefois estimé qu’il était juste que des fonds liés à des entités ayant encouragé, soutenu ou récompensé des activités terroristes soient utilisés pour aider les familles des victimes.

Moshe Saville, représentant de l’organisation OneFamily, a également soutenu le projet de loi, affirmant qu’il répond à un besoin concret des familles touchées par le terrorisme et la guerre. Selon lui, l’argent ne peut effacer la douleur, mais il peut offrir un peu de stabilité et de répit aux familles endeuillées.

Le ministère de la Justice a toutefois soulevé plusieurs difficultés juridiques, notamment concernant l’application du texte aux victimes du 7 octobre. Une représentante a rappelé que la loi actuelle permet déjà d’engager la responsabilité de l’Autorité palestinienne dans certains cas, lorsqu’un lien peut être établi entre des paiements versés par celle-ci et l’auteur d’un attentat.

Elle a ajouté que la question de l’implication de l’Autorité palestinienne dans les massacres du 7 octobre reste complexe sur les plans factuel et juridique. Selon les informations disponibles, il serait difficile, pour de nombreux terroristes impliqués dans ces attaques, de prouver qu’ils avaient reçu des paiements de l’Autorité palestinienne avant les faits.