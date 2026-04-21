Tomer Bar : "nous avons décollé le 7 octobre et nous n'atterrirons pas avant d'avoir accompli notre mission"

À l’occasion de Yom HaZikaron, le commandant de l’armée de l’air israélienne, le général Tomer Bar, a prononcé un discours solennel marqué par l’hommage aux soldats tombés et la poursuite de la guerre engagée depuis le 7 octobre. Devant les familles endeuillées et les membres de l’aviation militaire, il a affirmé que l'armée de l'air israélienne restait pleinement mobilisée dans une période qu’il a qualifiée d’historique.

"En ce Jour du Souvenir, nous nous trouvons dans une période historique, après plus de deux ans et demi d’une guerre difficile et plus que justifiée contre ceux qui cherchent notre destruction", a déclaré Tomer Bar. "Nous avons décollé le 7 octobre, et nous ne nous reposerons pas tant que nous n’aurons pas achevé les lourdes missions qui reposent sur nos épaules." Selon lui, Tsahal et l’armée de l’air "changent le visage de la région" avec un seul objectif : garantir pour toujours l’existence et la liberté de l’État d’Israël.

S’adressant aux familles des disparus, le commandant a salué leur soutien constant malgré l’absence de rencontre physique lors de cette journée de recueillement. "Vous êtes plus proches de nous que jamais et infiniment précieux à nos yeux", a-t-il affirmé. "Tous les soldats de l’armée de l’air ressentent votre soutien, votre fermeté et la confiance que vous nous accordez. Vous nous donnez une force immense."

Le chef de l’aviation israélienne a également évoqué les combats menés sur plusieurs fronts. Il a mis en avant aussi bien les grandes victoires militaires que les "petites victoires du quotidien", qui permettent selon lui de tenir dans la durée. Il a cité les longues missions à grande distance, les opérations de défense aérienne contre les missiles et drones visant le territoire israélien, ainsi que "les actions audacieuses au sol dont le silence est préférable".

Dans un passage plus personnel, Tomer Bar a indiqué qu’il s’agissait de la cinquième et dernière fois qu’il prononçait ce discours en tant que commandant de l’armée de l’air. Il a confié que les noms gravés sur les stèles du mont des Aviateurs avaient accompagné toute sa carrière militaire. "Chaque nom porte une vie entière interrompue trop tôt", a-t-il déclaré, ajoutant que leur mémoire renforçait sa conviction dans la justesse du combat mené par Israël.

Concluant son intervention, il a promis que l’armée de l’air resterait aux côtés des familles endeuillées. "Nous n’oublierons jamais le prix terrible qui vous a été imposé, à vous comme à nous tous. Nous serons dignes de vos fils et de vos filles. Nous serons dignes de vous."