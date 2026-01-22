"L’armée de l’air israélienne dispose d’une capacité offensive redoutable", assure Tomer Bar

Le commandant de l’armée de l’air israélienne, le général de division Tomer Bar, a effectué mercredi une visite au sein d’une batterie de défense antiaérienne, notamment du système Dôme de fer, afin d’évaluer la préparation opérationnelle des forces et de réaffirmer l’importance stratégique de ce dispositif pour la sécurité d’Israël.

Accompagné du commandant du commandement de la défense aérienne, le général de brigade K., ainsi que de plusieurs officiers et combattants, Tomer Bar a inspecté la capacité opérationnelle des unités, visité le centre de gestion des interceptions et échangé avec les soldats, hommes et femmes, engagés dans ces missions critiques. Il a insisté sur la nécessité de renforcer en permanence la qualification des équipes et leur capacité de réaction immédiate face à une grande diversité de scénarios.

Dans une déclaration prononcée lors de la visite, le chef de l’armée de l’air a souligné que les personnels de la défense aérienne se trouvent "au cœur du défi sécuritaire le plus important de notre génération". Depuis le début de la guerre, a-t-il rappelé, les différents systèmes de défense aérienne de Tsahal ont permis d’intercepter et de neutraliser des dizaines de milliers de menaces visant le territoire israélien, provenant de l’ensemble des fronts.

Il a mis en avant les taux d’interception particulièrement élevés, qu’il attribue à la combinaison de technologies parmi les plus avancées au monde et à l’engagement de soldats d’élite, grâce auxquels "de nombreuses vies ont été sauvées".

Tomer Bar a également insisté sur la nécessité d’être prêts à toute surprise, soulignant que la responsabilité de l’armée est de réduire autant que possible les dégâts pour le front intérieur, même si une protection absolue ne peut être garantie. "Nous ferons tout pour défendre", a-t-il assuré.

Parallèlement à cette posture défensive, le général a rappelé que l’armée de l’air israélienne dispose également d’une capacité offensive "redoutable", capable d’opérer en profondeur sur le territoire ennemi, renforçant ainsi la dissuasion d’Israël.

Le chef de l’armée de l’air a affirmé que l’ensemble de la force aérienne est "prête, vigilante et mobilisée", ajoutant que les enseignements tirés des opérations récentes, notamment de l’opération contre l'Iran en juin dernier, ont permis de renforcer encore les capacités militaires.

S’adressant directement aux soldats de la défense aérienne, il a salué leur engagement permanent: "Votre dispositif unique et essentiel ne s’arrête jamais, 24 heures sur 24, tous les jours de l’année. Vous êtes en alerte constante et prêts à intervenir".

Concluant son discours, Tomer Bar a déclaré placer toute sa confiance en eux, tout comme, selon lui, l’ensemble des citoyens israéliens, rappelant le rôle central de la défense antiaérienne dans la protection quotidienne du pays face aux menaces multiples qui pèsent sur lui.