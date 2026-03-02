Trois jeunes frères et sœurs assassinés dans la frappe de missile à Beit Shemesh

Les noms de trois frères et sœurs assassinés lors de la frappe balistique iranienne qui a frappé dimanche Beit Shemesh ont été autorisés à la publication : il s'agit de Sarah Biton, 13 ans, Avigail Biton, 15 ans, et Yaakov Biton, 16 ans. L’attaque, survenue la veille, a fait au total neuf morts dans cette ville du centre d’Israël.

Parmi les autres victimes figurent Bruria Gloria Cohen et son fils Yosef (Yossi) Cohen, Sarah Elimelech et sa fille Ronit Elimelech, Oren Katz ainsi que le jeune Gabriel Baruch Revach. Les funérailles de plusieurs victimes se sont tenues au cours des dernières heures, dans une profonde émotion.

Oren Katz a été assassiné alors qu’il montait à l’étage pour fermer l’abri au moment de l’alerte. Son épouse, Smadar, lui a rendu hommage en saluant son sens du dévouement et du don de soi, affirmant qu’il avait payé de sa vie son souci des autres. Son fils Yossef a rappelé qu’il veillait toujours sur chacun, revenant même chez lui en pleine journée de travail pour s’assurer que sa famille ne manquait de rien.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le missile transportait environ 500 kilogrammes d’explosifs et a frappé le bâtiment vers 14 heures. L’engin s’est abattu sur une synagogue dotée d’un abri souterrain accessible par deux volées d’escaliers. Au moins trois personnes ont péri à l’intérieur de l’abri endommagé, d’autres ont été retrouvées dans la cage d’escalier ou à son entrée, tandis que plusieurs victimes se trouvaient à l’extérieur du bâtiment au moment de l’impact.