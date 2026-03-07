Tsahal affirme avoir détruit des sites clés du programme de missiles iranien

L’armée israélienne a considérablement intensifié ses opérations militaires contre l’Iran et le Hezbollah au Liban depuis le lancement de l’opération «Rugissement du Lion», il y a une semaine. Dans une allocution, le porte-parole de Tsahal, Effie Defrin, a affirmé que les frappes menées conjointement avec les États-Unis avaient porté un coup majeur aux capacités militaires du régime iranien.

Selon l’armée israélienne, 3.400 frappes ciblées ont été menées en Iran, visant des infrastructures stratégiques liées à la production d’armement. Plus de 150 installations militaires iraniennes ont été détruites, tandis que 7.500 munitions ont été larguées sur différentes cibles, soit deux fois plus que lors de l’opération précédente menée par Israël contre la République islamique.

L’offensive s’est récemment élargie aux installations industrielles du régime. Tsahal affirme avoir frappé plusieurs sites de production de missiles balistiques et de missiles de croisière, notamment dans la région de Parchin, un complexe stratégique situé près de Téhéran. Selon Effie Defrin, une installation clé liée au programme de missiles des Gardiens de la Révolution a été totalement détruite, à près de 2.000 kilomètres du territoire israélien.

«Pendant des années, le régime iranien a développé en secret une industrie militaire destinée à renforcer ses capacités de guerre et à menacer Israël ainsi que les pays de la région», a déclaré le porte-parole militaire. Il a ajouté que les opérations se poursuivent actuellement, notamment avec de nouvelles frappes contre des objectifs situés à Téhéran.

En parallèle, l’armée israélienne mène une campagne militaire intensive contre le Hezbollah au Liban. D’après Tsahal, plus de 600 cibles appartenant à l’organisation ont été frappées ces derniers jours, avec environ 700 munitions utilisées contre des infrastructures militaires disséminées dans le pays.

L’armée israélienne affirme avoir notamment ciblé des centres de commandement du Hezbollah situés dans des zones civiles, ainsi que des infrastructures militaires dans la banlieue sud de Beyrouth, bastion historique du mouvement chiite soutenu par l’Iran.

Tsahal poursuit également ses opérations terrestres dans le sud du Liban afin de protéger les localités israéliennes proches de la frontière. Plusieurs soldats israéliens ont été blessés au cours des combats récents, dont des membres de la brigade Givati touchés par un missile antichar.

Effie Defrin a conclu en saluant la résilience de la population israélienne face aux tirs de missiles visant l’arrière-front. «Même si cette guerre se prolonge, Tsahal continuera à intensifier ses frappes jusqu’à ce que la menace contre l’État d’Israël soit levée», a-t-il déclaré.