Tsahal alerte le gouvernement sur l’urgence de réapprovisionner ses stocks militaires

L’establishment sécuritaire israélien a adressé ces derniers jours un message d’urgence au gouvernement, appelant à un financement immédiat afin de reconstituer les stocks de munitions et d’équipements de Tsahal, rapporte le spécialiste défense de la chaîne i24NEWS en hébreu, Yossi Yehoshua. Si l’armée ne peut pas révéler publiquement la nature exacte des pénuries, le message transmis aux responsables politiques est sans équivoque : des crédits supplémentaires sont nécessaires de toute urgence.

Cette situation ne concernerait pas uniquement Israël. Les difficultés d’approvisionnement en armements touchent également les États-Unis, malgré leur statut de première puissance militaire mondiale. Les responsables de la défense israélienne craignent qu’en cas d’un nouveau conflit avec l’Iran, ces insuffisances ne pèsent sur les capacités opérationnelles de Tsahal.

Le ministère de la Défense aurait par ailleurs accumulé une dette avoisinant les 20 milliards de shekels envers les seules industries de défense israéliennes. Selon Yossi Yehoshua, les responsables de la sécurité estiment désormais que le gouvernement doit agir rapidement pour éviter une aggravation de la situation. Ils avertissent que les autorités politiques ont été informées de l’urgence et ne pourront pas, à l’avenir, affirmer qu’elles n’en avaient pas connaissance.