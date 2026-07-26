LIVE BLOG | L'Iran affirme avoir vendu 18 milliards de dollars de pétrole en cinq mois de guerre
Malgré la guerre avec les États-Unis et les sanctions, l'Iran affirme avoir engrangé 18 milliards de dollars de recettes pétrolières en cinq mois.
Des soldats israéliens déployés après l'incendie d'une mosquée en Samarie
Des soldats israéliens ont été déployés dans le village de Qusra, en Samarie, après que des résidents de localités israéliennes ont incendié une mosquée et inscrit le graffiti en hébreu « Vengeance » sur les lieux. Selon Tsahal, les suspects avaient pris la fuite avant l'arrivée des forces. La police israélienne doit se rendre sur place afin de recueillir des témoignages et des éléments de preuve. L'armée a condamné l'incident, affirmant qu'elle « condamne fermement les actes de ce type, y compris les atteintes aux lieux de culte », et qu'elle continuera à agir pour préserver la sécurité et l'ordre dans la région.
Le cabinet israélien réuni dans un bunker pour des raisons de sécurité
La réunion du gouvernement israélien prévue ce dimanche a été déplacée vers un site sécurisé souterrain à la demande des responsables de la sécurité, rapportent plusieurs médias israéliens. Selon le site Walla, la réunion du cabinet de sécurité se tiendra également dans ce bunker, à la veille du déplacement du Premier ministre Benjamin Netanyahou à Washington, où il doit rencontrer le président américain Donald Trump et assister aux funérailles du sénateur Lindsey Graham.
Tsahal prépare la démolition des maisons de deux terroristes impliqués dans l'attaque de Tell
L'armée israélienne a annoncé avoir procédé au relevé des habitations de deux Palestiniens impliqués dans l'attentat perpétré vendredi dans le village de Tell, en Samarie, en vue de leur démolition. L'attaque a coûté la vie au membre de l'équipe de sécurité civile Benayahu Mellet, 32 ans, et à l'officier de Tsahal Yuval Ezra, 27 ans. Les maisons seront d'abord placées sous scellés, avant une éventuelle démolition, sous réserve des autorisations nécessaires.
L'Iran évoque des progrès avec Oman sur la navigation dans le détroit d'Ormuz
L'Iran a indiqué que des discussions avec Oman sur la navigation dans le détroit d'Ormuz avaient permis des « progrès », tout en précisant qu'aucune modification n'avait encore été apportée au régime actuel de navigation. Selon le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmail Baghaei, les deux parties ont échangé sur les mécanismes visant à garantir un passage maritime sûr dans le détroit, et les consultations techniques et politiques se poursuivront.
Judée-Samarie : une mosquée incendiée, des véhicules brûlés après les violences du week-end
Les autorités israéliennes enquêtent sur une suspicion de crime à caractère nationaliste après l'incendie d'une mosquée dans le village de Qusra, près de Naplouse, en Judée-Samarie. L'inscription en hébreu « Vengeance pour Benayahu », accompagnée d'une étoile de David, a été retrouvée sur un mur du bâtiment. Cinq véhicules ont également été incendiés dans le village de Beitillu, tandis que des tracteurs et des camions ont été brûlés près de Khirbet Abu Falah, où deux Palestiniens ont été blessés. Ces incidents surviennent après les affrontements de vendredi, au cours desquels Benayahu Melet, membre de l'équipe de sécurité de la ferme de Gilad, et le major Yuval Ezra ont été assassinés. À la suite de cette escalade, le commandant du Commandement central, le général Avi Bluth, a interdit l'entrée des travailleurs palestiniens dans les localités israéliennes de Judée-Samarie, à l'exception des zones industrielles, afin de limiter les frictions entre les populations.
J.D. Vance a exhorté Trump à éviter une vaste campagne de frappes contre l'Iran, selon CNN
Le vice-président américain J.D. Vance a exhorté le président Donald Trump à ne pas lancer de frappes militaires de grande ampleur contre l'Iran, rapporte CNN. Cette information intervient après les révélations du New York Times selon lesquelles Donald Trump a suspendu, pour l'heure, ses projets d'escalade militaire. Selon ces informations, cette décision s'explique notamment par la crainte d'un épuisement des stocks de missiles intercepteurs Patriot et d'autres systèmes de défense aérienne déployés par le Pentagone dans la région.
États-Unis : le manque d'intercepteurs aurait freiné une escalade contre l'Iran
Les stocks d'intercepteurs de l'armée américaine ont constitué la principale préoccupation de l'administration Trump avant qu'elle ne renonce à intensifier sa campagne militaire contre l'Iran, rapporte le New York Times. Selon le quotidien, le chef d'état-major interarmées, le général Dan Caine, a averti que les réserves du CENTCOM risquaient d'être rapidement épuisées. Des responsables américains auraient également estimé qu'une escalade renforcerait la cohésion du régime iranien plutôt que de le pousser à négocier.
Ukraine : un incendie ravage un centre Habad près de la tombe du fondateur du mouvement
Un important incendie a détruit une grande partie du centre d'accueil Habad de Hadiach, en Ukraine, situé à proximité de la tombe du rabbin Shneur Zalman de Liadi, fondateur du mouvement Habad-Loubavitch. Les dégâts sont estimés à plusieurs millions de dollars. Les causes du sinistre demeurent inconnues.
États-Unis : Washington affirme avoir neutralisé un navire tentant de contourner le blocus contre l'Iran
Le CENTCOM affirme avoir redirigé 12 navires commerciaux qui tentaient de contourner le blocus américain visant les ports iraniens. Selon l'armée américaine, deux bâtiments ont été neutralisés après avoir ignoré plusieurs avertissements, tandis que deux autres ont été arraisonnés pour inspection avant d'être autorisés à poursuivre leur route. Washington a également diffusé des images montrant des tirs contre un pétrolier battant pavillon du Mozambique dans le golfe d'Oman.
https://x.com/i/web/status/2081130091766325398
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L'Iran accuse l'Ukraine d'avoir attaqué un de ses navires en mer Caspienne
L'Iran a accusé l'Ukraine d'avoir attaqué samedi un navire marchand iranien en mer Caspienne, faisant un mort et un blessé, selon l'agence officielle Irna. Téhéran affirme que l'attaque, revendiquée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, visait un bâtiment civil. De son côté, l'Ukraine indique avoir frappé des cargos sous sanctions internationales utilisés pour transporter des cargaisons militaires entre l'Iran et la Russie. En réaction, le ministère iranien des Affaires étrangères a convoqué le chargé d'affaires ukrainien et appelé l'Union européenne ainsi que le Conseil de sécurité de l'ONU à apporter une « réponse résolue » à ce qu'il qualifie d'« acte hostile et criminel ».
L'Iran affirme avoir vendu 18 milliards de dollars de pétrole en cinq mois de guerre
Le ministère iranien du Pétrole affirme que le pays a vendu pour 18 milliards de dollars de pétrole depuis le début de la guerre, fin février. Selon Téhéran, 11,5 milliards de dollars ont été générés entre le 28 février et le 8 avril, puis 6,5 milliards de dollars entre le 8 avril et le 7 juillet, date de la reprise des hostilités. Les autorités iraniennes soulignent que ces ventes représentent plus de 60 % des recettes pétrolières prévues au budget annuel, malgré le conflit, les frappes américaines et le blocus imposé par Washington.