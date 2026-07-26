LIVE BLOG | L'Iran affirme avoir vendu 18 milliards de dollars de pétrole en cinq mois de guerre

Le cabinet israélien réuni dans un bunker pour des raisons de sécurité

La réunion du gouvernement israélien prévue ce dimanche a été déplacée vers un site sécurisé souterrain à la demande des responsables de la sécurité, rapportent plusieurs médias israéliens. Selon le site Walla, la réunion du cabinet de sécurité se tiendra également dans ce bunker, à la veille du déplacement du Premier ministre Benjamin Netanyahou à Washington, où il doit rencontrer le président américain Donald Trump et assister aux funérailles du sénateur Lindsey Graham.