Tsahal annonce la mort de deux soldats dans des incidents distincts dans le sud du Liban

L’armée israélienne a autorisé ce samedi soir la publication des noms de deux soldats tombés au combat dans le sud du Liban. Le capitaine Shahar Gamla, 23 ans, originaire de Natur et commandant adjoint d’une compagnie de l’unité d’élite Egoz, est décédé des suites de graves blessures subies lors d’affrontements contre le Hezbollah.

Dans un incident distinct, le sergent Ohad Yaari, 21 ans, originaire de Rehovot et combattant du bataillon Shaked de la brigade Givati, a été tué au cours d’une opération dans le sud du Liban.

Le décès d’Ohad Yaari intervient quelques jours seulement après la mort du médecin de son bataillon, le capitaine Dr Ori Yossef Sylvester, tué par l’explosion d’un drone piégé près du château de Beaufort.

Ces nouvelles pertes portent à 17 le nombre de soldats israéliens tombés sur le front nord depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu avec le Liban.

Les forces israéliennes poursuivent leurs opérations contre les infrastructures et les terroristes du Hezbollah.