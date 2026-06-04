Tsahal annonce une série de nominations à des postes clés

Le chef d’état-major de Tsahal, le lieutenant-général Eyal Zamir, a annoncé jeudi plusieurs nominations importantes au sein de l’armée israélienne, dans le cadre d’un remaniement de postes stratégiques approuvé par le ministre de la Défense, Israël Katz.

Parmi les décisions annoncées figure la nomination du général de brigade Tal Politis au poste d’attaché militaire de Tsahal à Washington. L’officier sera promu au grade de général de division à l’occasion de sa prise de fonctions dans la capitale américaine, l’un des postes les plus sensibles de l’appareil militaire israélien en raison de la coopération étroite entre Israël et les États-Unis.

Par ailleurs, conformément à une décision arrêtée lors d’un précédent comité de nominations, le général de brigade Barak Hiram prendra prochainement la tête de la division des opérations de Tsahal. Il devrait entrer en fonction dans les prochains jours.

Ces annonces interviennent quelques heures après la confirmation de la nomination du général de brigade Guy Markizeno au poste de secrétaire militaire du Premier ministre, Benjamin Netanyahou. Il remplacera à ce poste le général Roman Gofman, récemment nommé à la tête du Mossad. Selon Tsahal, Eyal Zamir a personnellement contacté les officiers concernés afin de les féliciter pour leurs nouvelles responsabilités.