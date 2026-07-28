Tsahal arrête 30 suspects impliqués dans des réseaux d'infiltration en Israël

Lors d’une vaste opération dans les villages situés le long de la ligne de démarcation, les forces de la brigade d’Efraim ont arrêté une trentaine de suspects impliqués dans le trafic de personnes entrées illégalement en Israël

Les forces de Tsahal, placées sous le commandement de la brigade d’Efraim, ont mené dimanche une vaste opération dans plusieurs villages situés le long de la ligne de démarcation, contre les infrastructures facilitant les infiltrations illégales.

Au cours de l’opération, les soldats ont fouillé des dizaines de sites et arrêté environ 30 suspects, soupçonnés d’avoir participé au trafic de personnes en situation irrégulière et d’avoir facilité leur infiltration en Israël. Les forces sont notamment intervenues à Tulkarem, Qalqilya, Azzoun Atma et Shuweika, ainsi que dans d’autres villages.

Cette opération s’inscrit dans les efforts continus de la brigade d’Efraim visant à démanteler les infrastructures d’infiltration dans cette zone, à réduire les entrées illégales et à renforcer la sécurité des habitants du secteur ainsi que de l’arrière-pays israélien.

Le commandant de la brigade d’Efraim, le colonel P., a déclaré :

« La défense le long de la ligne de démarcation commence par l’initiative et l’action offensive. Une présence continue au cœur des villages, des opérations ciblées contre les infrastructures d’infiltration et un contact permanent avec l’ennemi permettent de produire des renseignements de qualité, de frapper l’ennemi et de démanteler les infrastructures terroristes. »