Tsahal confirme la construction d'une vaste barrière de sable séparant les zones contrôlées à Gaza

Selon l'armée israélienne, cette infrastructure vise à matérialiser la limite entre les secteurs qu'elle contrôle et ceux restés sous l'autorité du Hamas.

Des images fournies par la société Planet Labs et révélées par l'Associated Press montrent que plus de 23 kilomètres de remblais ont été aménagés ces derniers mois. L'ouvrage traverse plusieurs secteurs où se trouvaient auparavant des localités palestiniennes, détruites au cours du conflit.

Interrogée par The Jerusalem Post, l'armée israélienne n'a pas précisé si cette barrière devait, à terme, s'étendre sur toute la longueur de l'enclave. Elle a toutefois indiqué que cette ligne devait servir de zone interdite afin de limiter les infiltrations depuis les zones contrôlées par le Hamas et de renforcer la protection des localités israéliennes situées à proximité de la frontière.

Selon les autorités israéliennes, le Hamas a progressivement été repoussé ces derniers mois vers une portion plus réduite de la bande de Gaza, après avoir refusé d'entamer le processus de désarmement prévu par les accords de cessez-le-feu d'octobre 2025. Le mouvement islamiste affirme, de son côté, qu'il ne procédera à un désarmement partiel qu'après l'autorisation d'une reprise, au moins partielle, de la reconstruction de Gaza.

D'après Planet Labs, un tronçon situé dans le sud de l'enclave s'est allongé de plus de deux kilomètres entre le 1er et le 15 juillet. Ce segment traverse les ruines de Rafah et pourrait, s'il est prolongé, rejoindre une autre portion de près de 17 kilomètres reliant Khan Younès aux abords de la ville de Gaza.