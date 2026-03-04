Tsahal : deux soldats blessés par un tir antichar du Hezbollah dans le sud du Liban

L’armée israélienne a annoncé mercredi après-midi que deux soldats de la 401e brigade blindée ont été blessés modérément lors d’un tir de missile antichar du Hezbollah dans le sud du Liban. L’attaque a visé un char Merkava opérant dans le secteur du village de Houla, conformément à la revendication du mouvement terroriste chiite.

Selon Tsahal, les deux militaires ont été évacués vers un hôpital et leurs familles ont été informées. Leur état est jugé modéré. L’incident s’inscrit dans un contexte d’intensification des combats le long de la frontière nord.

Ces derniers jours, l’armée israélienne a indiqué avoir progressé plus en profondeur dans le sud du Liban afin d’établir des « positions défensives avancées ». L’objectif, selon le commandement militaire, est de créer une couche supplémentaire de protection pour les habitants du nord d’Israël après la reprise des attaques du Hezbollah.

Le mouvement terroriste pro-iranien a multiplié les tirs de roquettes et de missiles antichars, visant notamment des positions militaires israéliennes.