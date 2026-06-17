Tsahal élimine deux terroristes du 7 octobre

Selon l’armée israélienne, Muhammad Sa’id Ahmad Nimrouti, commandant de peloton du Hamas, a été éliminé samedi lors d’une frappe dans le sud de la bande de Gaza. Il avait infiltré le territoire israélien le 7 octobre et participé à la détention de plusieurs otages dans les tunnels du Hamas.

Dans une autre frappe menée dans le centre de la bande de Gaza, Tsahal a éliminé Mu’awiya Suleiman Saqr Ayadi, commandant de peloton de la brigade des camps centraux du Jihad islamique. Il avait infiltré le kibboutz Be’eri lors du massacre du 7 octobre.

D’après Tsahal, les deux hommes avaient mené des attaques contre des soldats israéliens et des civils tout au long de la guerre, notamment ces dernières semaines. Mu’awiya Suleiman Saqr Ayadi était également impliqué dans la pose d’engins explosifs.

L’armée israélienne affirme que les deux terroristes représentaient une menace immédiate pour les forces opérant dans la bande de Gaza et qu’ils ont été éliminés lors de frappes précises.

Tsahal indique avoir pris des mesures pour limiter les risques pour les civils avant les frappes, notamment par l’utilisation de munitions précises et d’une surveillance aérienne.

Les forces israéliennes du commandement Sud restent déployées dans la zone conformément à l’accord de cessez-le-feu et continueront d’agir pour neutraliser toute menace immédiate.