Tsahal : Israël frappe l’Iran et le Hezbollah et se prépare à une guerre de longue durée

Le porte-parole de l’armée israélienne a assuré mercredi soir que Tsahal poursuivra ses opérations contre l’Iran et le Hezbollah « aussi longtemps que nécessaire », affirmant que la campagne militaire vise à éliminer des menaces existentielles contre Israël, notamment les programmes balistique et nucléaire iraniens.

Selon l’armée, les tirs de missiles et de roquettes provenant d’Iran et du Liban se sont intensifiés ces dernières heures, en réaction directe à la pression militaire exercée par Israël. « Nous attaquons le Hezbollah et l’Iran constamment et en permanence », a déclaré le porte-parole, tout en appelant la population à continuer de respecter strictement les consignes du Commandement du front intérieur, jugées essentielles pour sauver des vies.

Malgré ces attaques, l’armée affirme que la majorité des projectiles tirés vers Israël est interceptée par les systèmes de défense antimissile. Tsahal reste toutefois en état d’alerte maximale, aussi bien au sol que dans les airs, notamment face aux tirs répétés du Hezbollah depuis le Liban.

Le porte-parole a également détaillé les opérations menées ces dernières 24 heures en Iran. L’aviation israélienne a frappé environ 60 cibles liées au régime iranien, notamment des centres de commandement et des entrepôts de missiles balistiques. L’armée affirme également avoir visé le site de Tal Aqan, utilisé selon elle pour le développement d’explosifs destinés au programme nucléaire iranien. Ce site avait déjà été ciblé par Israël par le passé.

Depuis le début de l’opération, Tsahal estime avoir détruit plus de 60 % des lanceurs de missiles sol-sol iraniens et neutralisé environ 80 % des capacités de défense aérienne du régime. L’armée affirme également avoir éliminé plusieurs hauts responsables militaires et porté des coups sévères aux infrastructures sécuritaires de Téhéran, contribuant à déstabiliser le régime.

Au Liban, l’armée israélienne dit avoir frappé plusieurs bâtiments utilisés par le Hezbollah pour planifier des attaques, notamment dans la banlieue sud de Beyrouth. Tsahal affirme également avoir ciblé un centre de commandement lié aux Gardiens de la Révolution iranienne.

Dans le même temps, Israël renforce sa présence militaire sur le front nord. La brigade Golani a été déployée près de la frontière libanaise afin de faire face à une possible escalade avec le Hezbollah, dont l’unité d’élite Radwan reste active dans la zone.

Le porte-parole a enfin averti que la campagne militaire pourrait se prolonger. « Nous avons un plan à long terme et une vaste banque de cibles », a-t-il déclaré, assurant que l’armée poursuivra ses frappes jusqu’à ce que les menaces contre Israël soient neutralisées. « Ceux qui tenteront de porter atteinte à Israël paieront un très lourd tribut. »