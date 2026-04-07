Tsahal met en garde contre une possible intensification des tirs dans les prochaines heures

À l’approche de l’expiration de l’ultimatum américain visant l’Iran, l’armée israélienne a averti mardi soir d’un risque accru de tirs en direction du territoire israélien dans les prochaines heures. Selon le porte-parole de Tsahal, cette évaluation repose sur une analyse actualisée de la situation sécuritaire et sur les préparatifs en cours face à une possible escalade.

Dans ce contexte tendu, l’armée appelle la population à faire preuve d’une vigilance renforcée. Elle insiste sur la nécessité d’agir de manière responsable et de suivre scrupuleusement les instructions du Commandement du front intérieur, régulièrement mises à jour en fonction de l’évolution de la menace. Ces consignes, rappellent les autorités, sont essentielles pour assurer la sécurité des civils.

Tsahal souligne également qu’elle se tient prête à faire face à tous les scénarios, à la fois sur le plan défensif et offensif. Cette double posture vise à anticiper d’éventuelles attaques tout en garantissant une capacité de riposte rapide en cas d’escalade.

L’armée précise par ailleurs que toute modification de l’évaluation sécuritaire fera l’objet d’une communication immédiate à la population.