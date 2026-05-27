Tsahal présente son nouvel avion ravitailleur "Gideon"

Tsahal a dévoilé les capacités de son nouvel avion ravitailleur Boeing KC-46A « Gideon », destiné à renforcer considérablement la portée opérationnelle de l’armée de l’air israélienne.

Le nouvel appareil peut transporter plus de 200 000 livres de carburant, contre environ 180 000 pour les avions actuellement utilisés par Israël.

Selon l’armée israélienne, le « Gideon » offre environ 15 % de carburant supplémentaire et permet jusqu’à 50 % d’opérations de ravitaillement aérien en plus grâce à une consommation plus faible.

L’appareil combine ravitaillement aérien, transport de troupes, transport logistique et évacuation médicale.

Il peut également transporter plus de 30 tonnes de matériel tout en poursuivant des missions de ravitaillement.

L’appareil est équipé d’un système avancé de ravitaillement assisté par vision numérique 3D, permettant de ravitailler avec précision tous types d’avions en vol, y compris lors d’opérations complexes ou de nuit.

Le « Gideon » permettra aux avions de combat israéliens de rester en opération durant de longues périodes à des milliers de kilomètres d’Israël.

Le nouvel escadron 46 a été créé sur la base aérienne de Nevatim pour accueillir ces appareils.

Pour la première fois, Israël utilisera ce type d’avion ravitailleur avec un troisième membre d’équipage dans le cockpit — un navigateur — chargé d’assister les opérations complexes de longue distance.