Eyal Zamir : les capacités militaires iraniennes ont été "largement détruites"

Le chef d’état-major de Tsahal, le lieutenant-général Eyal Zamir, a affirmé mercredi que les capacités militaires de l’Iran avaient été « largement détruites » et que le programme nucléaire iranien avait été « retardé de plusieurs années ».

Ces déclarations ont été faites lors d’une cérémonie organisée sur la base aérienne de Base aérienne de Nevatim à l’occasion de la réception par l’armée de l’air israélienne du premier avion ravitailleur américain KC-46 « Gideon », sur les six commandés par le ministère israélien de la Défense.

« Le régime des ayatollahs a subi une profonde déstabilisation », a déclaré Eyal Zamir. Selon lui, « l’avenir et la stabilité » du régime iranien sont désormais « entourés d’incertitudes ».

Le chef d’état-major israélien a ajouté que les dirigeants iraniens étaient « traqués », tandis que « la majorité des capacités militaires iraniennes ont été détruites ».

Il a également affirmé que l’économie iranienne était en train de s’effondrer et que la population iranienne « ne réalise pas encore l’ampleur du désastre provoqué par ses dirigeants extrémistes ».

Lors de cette cérémonie, le commandant de l’armée de l’air israélienne, le général Omer Tischler, a rappelé que des avions ravitailleurs avaient permis, deux mois plus tôt, de soutenir les opérations aériennes israéliennes contre l’Iran.

Selon Tsahal, l’arrivée des nouveaux KC-46 doit renforcer considérablement les capacités de frappe longue distance de l’armée israélienne dans le cadre de la guerre multi-fronts.

« L’armée de l’air est encore dans le ciel à cette heure », a affirmé Omer Tischler, précisant que les forces israéliennes continuaient parallèlement leurs opérations contre le Hezbollah au Liban.