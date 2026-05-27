Iran : la justice bloque le retour d’Internet

La justice iranienne a bloqué mardi une décision du président Masoud Pezeshkian visant à mettre fin à la coupure nationale d’Internet, en vigueur depuis plusieurs mois.

Selon le site officiel Mizan Online, lié au pouvoir judiciaire, cette suspension a été décidée après le dépôt de plaintes. Les autorités n’ont pas précisé qui était à l’origine de ces recours.

La décision vise le comité présidentiel chargé de l’organisation et de la gouvernance du cyberespace, créé le 12 mai par Masoud Pezeshkian. Ce comité avait adopté lundi une directive destinée à rétablir Internet dans l’ensemble du pays.

La porte-parole du gouvernement, Fatemeh Mohajerani, avait annoncé cette décision après la signature d’un décret présidentiel visant à lever les restrictions numériques.

Mais l’intervention de la justice révèle une forte lutte interne au sommet du pouvoir iranien. Le Conseil suprême de sécurité nationale conserve l’autorité finale sur le rétablissement complet d’Internet, au-dessus des initiatives présidentielles.

Malgré cette suspension, l’organisation NetBlocks a indiqué que des données en temps réel montraient déjà un début de rétablissement partiel de la connexion en Iran.

La coupure massive d’Internet avait commencé lors des grandes manifestations antigouvernementales de janvier. Elle avait été brièvement levée, puis rétablie le 28 février, au déclenchement de la guerre entre l’Iran, les États-Unis et Israël.

Pendant cette période, les Iraniens ont été largement limités à des plateformes approuvées par l’État et à des sites hébergés sur l’intranet national iranien. Selon NetBlocks, cette coupure est devenue la plus longue interruption d’Internet à l’échelle d’un pays jamais enregistrée.