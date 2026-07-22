Tsahal réduit discrètement les effectifs chargés de protéger les localités proches de Gaza

Une nouvelle méthode mise en place par la direction des opérations de Tsahal entraîne une diminution progressive des forces de sécurité déployées dans les localités situées le long de la frontière avec la bande de Gaza, sans qu’aucune réduction officielle des effectifs n’ait été annoncée.

En cause : le gel des convocations de réservistes. Lorsqu’un soldat quitte temporairement son unité pour quelques jours de repos ou de congé, il ne peut plus être rappelé en service actif tant que les nouvelles mobilisations restent suspendues. Les unités chargées de la protection des villages et kibboutz frontaliers voient ainsi leurs rangs se réduire au fil des départs.

Dans l’un des kibboutz proches de la barrière frontalière, les habitants ont été informés mercredi que, dans les prochains jours et jusqu’à nouvel ordre, aucun réserviste ne serait présent à l’entrée principale pendant les heures de l’après-midi, en raison du gel des recrutements au sein de la division responsable du secteur.

La situation suscite une vive inquiétude parmi les responsables locaux de la sécurité. "Chez nous, il n’y a actuellement aucune mobilisation et les effectifs diminuent. Si les recrutements ne reprennent pas d’ici la semaine prochaine, notre situation sera catastrophique", a averti le responsable de la sécurité d’un autre kibboutz de la région.