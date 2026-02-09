Tsahal réduit les jours de réserve pour 2026

L’armée israélienne (Tsahal) se prépare à une profonde réorganisation de son dispositif de réservistes en 2026, sur fond de contraintes budgétaires et logistiques, près de 28 mois après le début de la guerre. Cette adaptation fait suite aux directives gouvernementales prévoyant la mobilisation de jusqu’à 40 000 réservistes au cours de l’année à venir.

Selon des responsables militaires, le coût annuel de la mobilisation de 10 000 réservistes est estimé à environ 3,5 milliards de shekels. Depuis le début du conflit, la mobilisation de centaines de milliers de soldats aurait représenté une charge cumulée d’environ 56 milliards de shekels pour l’économie israélienne. Dans ce contexte, l’armée reconnaît un décalage persistant entre les besoins opérationnels sur le terrain et le volume de forces autorisé. « Nous aurions souhaité disposer de 10 000 réservistes supplémentaires, mais le cadre fixé est celui-ci », confie une source militaire.

Parmi les principales mesures annoncées figure la réduction du nombre maximal de jours de réserve annuels, qui passera de 72 à 55 jours. Tsahal insiste toutefois sur le fait que cette baisse ne se fera ni au détriment de la qualité de l’entraînement ni de la préparation opérationnelle. Au-delà de 45 jours de service, une autorisation spéciale sera désormais requise, y compris pour les réservistes ayant, par le passé, effectué un volume plus important de jours et bénéficié de compensations spécifiques.

Autre changement notable : la rationalisation du déploiement des unités. L’armée reconnaît que, par le passé, des bataillons entiers étaient parfois mobilisés pour des entraînements ou des exercices qui ne nécessitaient pas un effectif complet. Cette pratique a été revue afin d’adapter plus finement les effectifs aux besoins réels.

En parallèle, le nombre de jours consacrés à la réorganisation et à la préparation entre deux périodes de service a été réduit. Tsahal explique que le modèle actuel — alternant généralement une semaine de service et une semaine à domicile — rend moins nécessaires les longues périodes de « remise à niveau » qui prévalaient auparavant.

Enfin, l’armée souligne que certains avantages accordés au pic de la guerre, tels que l’hébergement à l’hôtel pour des périodes de service limitées, ne seront plus systématiquement maintenus. Ces ajustements visent à préserver la capacité opérationnelle d’une armée aujourd’hui déployée sur un front élargi, tout en assurant une gestion plus efficace des ressources dans un contexte sécuritaire durablement tendu.