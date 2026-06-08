Tsahal se prépare à plusieurs jours de frappes avec l’Iran

L’armée israélienne se prépare à plusieurs jours d’échanges de frappes avec l’Iran, tout en soulignant que la suite des opérations dépendra des décisions du pouvoir politique et de l’attitude de Téhéran.

Après des consultations tenues durant la nuit entre le Premier ministre, le ministre de la Défense et les responsables sécuritaires, Israël a lancé une nouvelle série de frappes contre des cibles en Iran. Selon des sources sécuritaires, l’attaque menée contre une installation industrielle iranienne constitue une « escalade significative » dans la réponse israélienne.

Les autorités israéliennes estiment que l’Iran conserve d’importantes capacités de tir et pourrait poursuivre ses attaques dans les prochains jours. Tsahal se prépare également à d’éventuelles actions des Houthis depuis le Yémen et du Hezbollah depuis le Liban.

Afin de renforcer son dispositif, l’armée a commencé à mobiliser des réservistes, principalement au sein du Commandement du front intérieur. Des renforts sont également déployés le long des frontières et de la ligne de démarcation en Judée-Samarie.

Dans le même temps, le gouvernement israélien a adressé des messages de fermeté à ses adversaires. Tout tir lancé depuis l’Iran entraînera une réponse « puissante » de la part d’Israël.

Les autorités ont également averti que tout tir en provenance du Liban serait suivi de frappes contre des objectifs situés dans la Dahieh, le bastion du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth.

Alors que les tensions régionales continuent de s’intensifier, Israël se prépare désormais à un affrontement potentiellement prolongé sur plusieurs fronts.