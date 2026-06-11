Tsahal va établir un poste militaire permanent à Jénine, une première depuis les accords d'Oslo

L'armée israélienne a annoncé son intention d'établir un poste militaire permanent dans le camp de réfugiés de Jénine, dans le nord de la Judée-Samarie, une mesure sans précédent depuis la signature des accords d'Oslo dans les années 1990. Ce déploiement marquerait le retour d'une présence militaire israélienne permanente au cœur de la zone A, un territoire théoriquement placé sous le contrôle civil et sécuritaire de l'Autorité palestinienne.

Cette annonce intervient alors que le camp de Jénine est soumis à une vaste opération antiterroriste israélienne depuis le début de l'année 2025. Selon Tsahal, un officier a été grièvement blessé et un sous-officier légèrement touché jeudi lorsqu'un engin explosif a détoné près de soldats qui effectuaient des reconnaissances en vue de l'installation du futur poste.

D'après des documents transmis par l'armée à la justice israélienne dans le cadre d'un recours contestant le déplacement de dizaines de milliers d'habitants du camp, cette nouvelle base doit permettre de remplacer la présence prolongée des soldats dans des habitations civiles et d'organiser le déploiement des forces sur le long terme. L'objectif affiché est de créer les conditions sécuritaires nécessaires à une sortie progressive des troupes du camp tout en maintenant un contrôle opérationnel durable sur la zone.

Cette décision constitue un tournant significatif dans la politique sécuritaire israélienne en Judée-Samarie et pourrait avoir d'importantes implications politiques, compte tenu du statut particulier de la zone A depuis les accords d'Oslo.