L’ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett a vivement attaqué le commentateur américain Tucker Carlson, l’accusant de propager des mensonges au sujet d’Israël après une controverse liée à son récent passage à l’aéroport Ben Gourion.

Tout est parti des déclarations de Carlson, qui affirmait avoir été retenu, avec des membres de son équipe, par les autorités israéliennes à son arrivée dans le pays. Le journaliste conservateur, venu interviewer l’ambassadeur américain en Israël Mike Huckabee à la suite d’un différend public concernant le traitement des chrétiens, a soutenu que leurs passeports avaient été confisqués et que son producteur exécutif avait été conduit dans une pièce séparée pour interrogatoire. Il a décrit la scène comme inhabituelle, avant d’indiquer que son équipe avait finalement quitté le pays.

Ces accusations ont été catégoriquement démenties. Un porte-parole de l’ambassade américaine en Israël a assuré que Carlson n’avait fait l’objet d’aucune détention, mais simplement de questions de routine similaires à celles posées à d’autres visiteurs, y compris à des diplomates. Selon cette source, la seule coordination entre l’ambassade et les autorités israéliennes concernait l’atterrissage de son avion privé. Carlson aurait choisi de ne rester que quelques heures sur place.

L’Autorité aéroportuaire israélienne a également rejeté toute irrégularité, précisant que l’échange avait eu lieu dans un salon VIP, dans une salle séparée, uniquement pour préserver la confidentialité de la conversation et éviter qu’elle ne se déroule en public. Elle a insisté sur le fait qu’aucun incident exceptionnel ne s’était produit.

C’est dans ce contexte que Naftali Bennett est intervenu sur les réseaux sociaux, qualifiant Tucker Carlson d’"imposteur" et l’accusant de mettre en scène sa visite afin de se présenter comme un observateur sérieux d’Israël. Selon lui, le commentateur n’aurait même pas réellement pénétré dans le pays, se contentant de prendre une photo avant de repartir. Bennett a exhorté le public à ne pas accorder de crédit aux analyses de Carlson sur Israël, l’accusant de diffuser de fausses informations depuis plusieurs années.