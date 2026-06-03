Un adolescent israélien arrêté après l’agression d’un chien en Judée-Samarie

La police israélienne a annoncé mercredi l’arrestation d’un adolescent de 16 ans soupçonné d’avoir violemment frappé un chien lors d’une intrusion menée le mois dernier dans le village palestinien d’Atara, près de Ramallah.

Selon les autorités, le suspect, originaire de Maalé Adoumim, était recherché depuis les faits et avait échappé aux enquêteurs jusqu’à son interpellation.

L’affaire avait suscité une vive émotion après la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo montrant un jeune homme frappant à plusieurs reprises un chien à l’aide d’un bâton.

D’après un habitant d’Atara cité par les médias israéliens, l’animal a survécu à l’attaque.

Le suspect devait être présenté mercredi devant un tribunal, la police demandant une prolongation de sa détention dans le cadre de l’enquête.

« La police israélienne applique une politique de tolérance zéro envers toute forme de violence, qu’elle vise des êtres humains ou des animaux », ont indiqué les forces de l’ordre dans un communiqué.

Les autorités ont qualifié les faits de « graves et inacceptables » et assuré qu’elles poursuivraient les responsables avec détermination.