Un ancien conseiller de Netanyahou inculpé pour transmission d’informations secrètes

Jonathan Urich, ancien conseiller du Premier ministre Benjamin Netanyahou, doit être inculpé ce jeudi dans l’affaire dite « Bild », selon i24NEWS.

L’acte d’accusation doit viser deux chefs de transmission d’informations secrètes avec intention de porter atteinte à la sécurité de l’État, ainsi qu’un chef de destruction de preuves.

L’affaire porte sur la fuite de documents classifiés vers le quotidien allemand Bild en septembre 2024. Ces documents auraient été obtenus illégalement auprès de services de renseignement, puis transmis par une chaîne d’intermédiaires.

Le document au centre du dossier aurait été présenté à tort comme une stratégie du Hamas, alors que la censure militaire avait refusé sa publication en Israël.

Outre Jonathan Urich, l’affaire implique notamment Eli Feldstein, ancien porte-parole de Netanyahou, Israel Einhorn, propriétaire de la société de conseil Perception, ainsi qu’Ari Rosenfeld, sous-officier réserviste de Tsahal accusé d’avoir fourni les documents classifiés.

Les avocats de Jonathan Urich, Amit Hadad et Noa Milstein, rejettent fermement les accusations. Selon eux, la décision du parquet est « erronée » et déconnectée des éléments du dossier, qui réfuteraient la thèse de l’accusation.

Ils affirment que Jonathan Urich a agi légalement et que son seul « tort » est d’avoir travaillé pour Benjamin Netanyahou.