Un avion transportant des passagers israéliens contraint de survoler le Liban à cause de la météo

Un vol de la compagnie Aegean Airlines en provenance de Larnaca à destination de Tel Aviv a traversé l'espace aérien libanais en raison des conditions météorologiques difficiles, ont révélé les autorités israéliennes. Les passagers n'ont pas été informés de cette déviation inhabituelle de la trajectoire.

Selon l'Autorité aéroportuaire d'Israël, "un appareil d'une compagnie grecque, dont le vol était géré sous la supervision et le contrôle du centre de contrôle de Nicosie, a été dévié en raison des conditions météorologiques pour assurer la sécurité des passagers. Durant cette déviation, l'avion a traversé l'espace aérien libanais, et lorsqu'il a été transféré sous la responsabilité du contrôle israélien, il se trouvait déjà en dehors de cet espace".

L'appareil a finalement atterri sans encombre en Israël avec son équipage et ses nombreux passagers à bord.

Cet incident survient alors que la tempête Byron continue de frapper Israël, causant de multiples dégâts à travers le pays. Un minibus s'est notamment enlisé dans une inondation au carrefour de Zikhron, les forces de secours ayant dû intervenir pour évacuer les occupants du véhicule. Par ailleurs, un arbre a pris feu sur la route des Aviateurs à Tel Aviv après avoir été frappé par la foudre.

Les conditions météorologiques tumultueuses devraient se poursuivre, le pic de la tempête étant encore attendu. Les précipitations s'étendent progressivement jusqu'au Néguev, avec un risque d'inondations sur la plaine côtière et dans les basses terres, ainsi que des crues soudaines dans les oueds du désert de Judée et près de la mer Morte.

Une amélioration n'est prévue qu'à partir de vendredi, lorsque les pluies devraient faiblir, avant une hausse des températures attendue samedi.