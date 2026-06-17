Un Gazaoui de Khan Younès arrêté après être entré illégalement en Israël

L'arrestation a eu lieu cette semaine lors d'une opération menée par la police du district Nord et des agents de la police des frontières visant à localiser des personnes en situation irrégulière et à lutter contre les infractions liées à leur présence sur le territoire israélien.

Au cours de l'opération à Tamra, les forces de l'ordre ont repéré un véhicule suspect. Lors du contrôle, l'un des occupants a pris la fuite à pied en direction d'une zone ouverte.

Les policiers et les combattants de la police des frontières se sont lancés à sa poursuite avant de le retrouver caché dans des buissons à proximité d'immeubles résidentiels. Le suspect a été interpellé puis transféré dans un commissariat pour être interrogé.

Selon les autorités, l'homme est un résident de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, qui serait entré illégalement en Israël.

Le tribunal de première instance de Haïfa a prolongé sa détention afin de permettre la poursuite de l'enquête. À l'issue des investigations, un acte d'accusation a été déposé contre lui, accompagné d'une demande de maintien en détention jusqu'à la fin de la procédure judiciaire.

Dans un communiqué, la police israélienne a affirmé qu'elle poursuivrait ses opérations contre les infiltrés illégaux ainsi que contre toute personne impliquée dans leur entrée, leur transport ou leur hébergement en Israël.