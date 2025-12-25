Un Israélien arrêté pour avoir espionné Naftali Bennett pour le compte de l'Iran

Les services de sécurité israéliens ont annoncé l’arrestation ce mois-ci d’un citoyen israélien soupçonné d’avoir mené des activités de renseignement au profit de l’Iran, notamment des missions repérage à proximité du domicile de l’ancien Premier ministre Naftali Bennett.

Dans un communiqué conjoint, le Shin Bet (service de sécurité intérieure) et la police israélienne indiquent que l’arrestation a été menée dans le cadre d’une opération commune avec l’unité nationale de lutte contre la criminalité Lahav 433. Le suspect, Vadim Kouprianov, âgé d’environ 40 ans et résident de Rishon LeZion, est soupçonné d’infractions à caractère sécuritaire sous la direction de services de renseignement iraniens.

Selon l’enquête, Kouprianov a été repéré alors qu’il photographiait des zones situées à proximité du domicile de Naftali Bennett. Dans ce cadre, ses contacts iraniens lui auraient demandé d’acquérir une caméra embarquée pour mener à bien cette mission. Les investigations menées par le Shin Bet et la police révèlent qu’au cours des deux derniers mois, le suspect aurait été sollicité pour accomplir diverses tâches à caractère sécuritaire, transmettant notamment des photographies prises dans sa ville de résidence ainsi que dans d’autres localités du pays, en échange de différentes sommes d’argent.

À l’issue de son interrogatoire, un acte d’accusation doit être déposé ce jeudi contre lui devant le tribunal de district de Lod par le parquet du district Centre.

Les autorités israéliennes réitèrent à cette occasion leur mise en garde à l’égard des citoyens et résidents d’Israël contre tout contact avec des agents étrangers issus de pays ennemis, et a fortiori contre l’exécution de missions pour leur compte. Les services de sécurité assurent qu’ils poursuivront leurs efforts pour détecter et déjouer les activités de terrorisme et d’espionnage sur le territoire israélien, et qu’ils agiront avec la plus grande fermeté contre toute personne impliquée dans de telles actions.