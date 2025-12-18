Cyberattaque : le compte Telegram de l'ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett piraté

L'ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett a confirmé mercredi soir que son compte Telegram avait été piraté, permettant l'accès à de nombreuses conversations et données sensibles.

Près de 5 000 contacts de Bennett ont été diffusés sur internet. Cette liste comprend des personnalités de premier plan : hauts responsables des services de sécurité actuels et passés, agents du Mossad et du Shin Bet, personnalités politiques israéliennes et internationales, soldats d'unités d'élite de Tsahal, journalistes, diplomates, ainsi que des familles d'otages et de soldats tombés au combat.

Plus tôt dans la journée de mercredi, le groupe de hackers "Handala", connu pour ses liens avec l'Iran et ses attaques répétées contre des cibles israéliennes, avait revendiqué l'intrusion. Le collectif affirme avoir piraté l'iPhone 13 de Bennett et a publié sa liste de contacts, accompagnée d'une conversation avec un contact nommé Aviya Sassi, ainsi que plusieurs photos, deux vidéos et un enregistrement audio en anglais.

La communication du bureau de Bennett a connu plusieurs rebondissements. Initialement, son entourage a indiqué que le téléphone en question n'était plus utilisé. Quelques heures plus tard, un nouveau communiqué affirmait que "le téléphone portable n'a pas été piraté". Finalement, Bennett a rectifié sa position en reconnaissant la compromission de son compte Telegram.

"Après une vérification approfondie, il apparaît que mon téléphone lui-même n'a pas été piraté, mais l'accès à mon compte Telegram a été obtenu par divers moyens", a déclaré l'ancien Premier ministre. Il a précisé que des listes de contacts, des photos et de nombreuses conversations, "authentiques et falsifiées" (mentionnant notamment une photo de lui aux côtés de Ben Gourion), ont été diffusées illégalement. Bennett a souligné que cette diffusion constituait une infraction pénale et que l'affaire était désormais entre les mains des services de sécurité.

"Les ennemis d'Israël feront tout pour m'empêcher d'être réélu Premier ministre. Mais cela ne les aidera pas. Personne ne m'empêchera d'agir et de me battre pour l'État d'Israël et le peuple israélien", a-t-il ajouté.